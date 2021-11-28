Одними из первых в парламентских выборах смогли проголосовать кыргызстанцы, которые находятся в российском городе Южно-Сахалинск. Всего за рубежом было открыто 59 избирательных участков. Об этом сообщила председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова 28 ноября во время брифинга.

«Голосование за рубежом началось в три часа ночи по бишкекскому времени. Одними из первых выборы начались на Южно-Сахалинском участке. На данный момент голосование проходит на 16 участках за рубежом», — сказала она.

Всего по стране открыто 2 435 участков для голосования.

Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов, избранных сроком на пять лет.

Парламентские выборы проводятся по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по одномандатным округам по пропорциональной избирательной системе, а 36 депутатов избираются по одномандатным округам по мажоритарной системе.

В выборах принимают участие 1 004 кандидата от 21 партии, а от одномандатного округа 282 кандидата.

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