28 ноября 2021 года в Кыргызстане проходят парламентские выборы. Шестой созыв, пересидевший в парламенте год и напринимавший за это время кучу спорных законов, наконец, должен уйти. Хотелось бы сказать, что в небытие, но многие из этого созыва снова баллотируются в парламент и то, пройдут ли они в новый созыв, зависит от избирателей. «Клооп» следит за этими выборами для вас, а наши наблюдатели будут рассказывать о допущенных нарушениях. Давайте изберем новый парламент!

