Адахан Мадумаров на избирательном участке. Фото: «Марал FM».

Лидер политической партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров после голосования на своем участке раскритиковал тандем президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Мадумаров заявил об использовании админресурса и добавил, что президент «чрезмерно вмешивается» в выборы.

«Выборы всегда проходят в конкуренции. Но какой будет конкуренция, на каком уровне, насколько культурно будут проведены выборы — другой вопрос […] [Использование] админресурса было и происходит. Если раньше глава государства не участвовал напрямую, с применением других методов, то сейчас вмешательство чрезмерное», — сказал он.

По его словам, ГКНБ «стал пресс-службой правительства и президента одновременно», при этом иногда забирая полномочия у ЦИК.

Тандем власти и критика оппозиции

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ близкие друзья, которые пришли к власти на волне протестов после парламентских выборов в 2020 году.

Несмотря на то, что властная группировка заявляет о том, что в стране нет партии власти, есть как минимум три политобъединения, которые связаны с Ташиевым и Жапаровым.

На этих выборах, что Жапаров, что Ташиев критиковали оппозиционные партии. К примеру, президент публично обвинил лидера «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова в проблемах границ из-за спорного участка с Таджикистаном. А позднее Жапаров, не называя имени политика, пообещал после выборов привлечь к ответственности «предателей», из-за которых возникли проблемы границ.

Речь шла о протоколе, согласно которому, участок кыргызской земли в 275 квадратных метров был якобы отдан Таджикистану. Протокол подписал Мадумаров, а Жапаров считает, что политик не имел на это права. По словам президента, сейчас таджикская сторона, используя этот документ, претендует на спорный участок.

Мадумаров неоднократно объяснял, что подписание протокола было необходимостью. Более того, он не имеет юридической силы, так как его не одобрил парламент.

На теледебатах 24 ноября лидер партии Омурбек Текебаев раскритиковал Жапарова, заявив, что в Кыргызстане «устанавливается власть одного человека, а это путь в никуда». Жапаров ответил ему на следующий день, заявив, что «Текебаев либо выжил из ума, либо завидует».

Критиковал кандидатов в депутаты и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. 10 ноября на открытии очередного здания ведомства в Кара-Куле сказал, что некоторые кандидаты вместо озвучивания своей программы, очерняют своих оппонентов.

«Кандидаты, которые, как сороки не следят за своим языком, пострадают от него же. Пусть держат язык за зубами, доносят до людей правильную информацию, объясняют свою программу и получают голоса. Мы со стороны государства создаем все необходимые условия […] Они тоже должны соблюдать этику кандидата. Но вопреки этому они распространяют ложную информацию, говорят разные слова, о главе государства и государственных служащих как мы», — сказал Ташиев.