По предварительным редзультатам, кандидат от Кара-Суйского избирательного округа Ошской области Искендер Матраимов лидирует по своему округу. За него проголосовали 22 134 избирателя. Сразу за ним лидирует графа «против всех». По данным ЦИК обработано 98,83% результатов АСУ. Общее количество избирателей по Кара-Суйскому району составляет 100 484 человек, из них проголосовали только 35 459 человек. Матраимов в прошлом уже был депутатом. Результаты этих выборов его очень устроили, чему он посвятил хвалебный пост в фейсбуке. Искендер Матраимов — родной брат признавшегося в коррупции экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, который является главным фигурантом расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на кыргызской таможне. Искендер Матраимов участвовал и в парламентских выборах 2020 года. Тогда он баллотировался от партии «Мекеним Кыргызстан», которую подозревали в подкупе.

