Данные незадолго до сбоя

ЦИК начала публиковать результаты выборов в парламент сразу после закрытия участков. Когда на сайте появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой.

До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%.

ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и сейчас с системой что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом.

Центризбирком пока не прокомментировал сбой.