Данные незадолго до сбоя ЦИК начала публиковать результаты выборов в парламент сразу после закрытия участков. Когда на сайте появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой. До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и сейчас с системой что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом. Центризбирком пока не прокомментировал сбой.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!