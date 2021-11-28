К 20 часам наблюдатели «Клооп» зафиксировали на участках по всей стране 385 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще чуть меньше трети — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано около 30 случаев незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей.

Сегодня 1400 независимых наблюдателей «Клооп» следят за выборами в стране. Ко времени закрытия участков к 20:00 они зафиксировали 385 нарушений законодательства. Около 45% из них — нарушения тайны голосования, когда посторонний человек или член УИК стоит возле урны и может узнать, как проголосовал избиратель. В части случаев посторонние помогали избирателю заполнить бюллетень или заходили вместе с ним в кабинку. Напоминаем, что голосовать в одной кабинке по закону нельзя даже родственникам.

Некоторые избиратели после голосования фотографировали свой бюллетень, что также квалифицируется, как нарушение тайны голосования.