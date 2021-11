К 20 часам наблюдатели «Клооп» зафиксировали на участках по всей стране 385 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще чуть меньше трети — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано около 30 случаев незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей. Сегодня 1400 независимых наблюдателей «Клооп» следят за выборами в стране. Ко времени закрытия участков к 20:00 они зафиксировали 385 нарушений законодательства. Около 45% из них — нарушения тайны голосования, когда посторонний человек или член УИК стоит возле урны и может узнать, как проголосовал избиратель. В части случаев посторонние помогали избирателю заполнить бюллетень или заходили вместе с ним в кабинку. Напоминаем, что голосовать в одной кабинке по закону нельзя даже родственникам. Некоторые избиратели после голосования фотографировали свой бюллетень, что также квалифицируется, как нарушение тайны голосования. Почти треть нарушений связаны с работой автоматических и обычных урн. Постоянные сбои, ошибки, зажеванные бюллетени и отсутствие пломб - все эти проблемы регулярно фиксируются на выборах в Кыргызстане. Наблюдатели зафиксировали 29 ситуаций, свидетельствующих о возможном подкупе избирателей. Посторонние люди возле участка или внутри вели списки избирателей, фиксировали фамилии, отображающиеся на мониторах системы идентификации. Зафиксированы и случаи массового подвоза избирателей. Еще в шестнадцати случаях наблюдатели столкнулись с нарушением своих прав. Их не пускали на участки, запрещали снимать выборный процесс, ограничивали их перемещение внутри участка для голосования. Причем, делали это как члены УИК, так и наблюдатели от других партий. По числу нарушений лидирует Бишкек, за ним идут Чуйская область и Ош. Большая часть нарушений фиксировалась до полудня, в первые часы работы участков. Авторы: Саадат Тологонова, Екатерина Резникова

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!