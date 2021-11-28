В Бишкеке возле памятника Уркуи Салиевой 28 ноября Антикоррупционный совет при президенте провел акцию в честь проведения чистых и честных выборов депутатов в Жогорку Кенеш. В небо выпустили множество белых воздушных шаров.

Воздушные шары в итоге привлекли еще больше внимания к смогу — они выступали контрастом загрязненному воздуху.

Экоактивиcты уже давно выступают за отказ от традиции запускать воздушные шары в небо — это прямой путь к загрязнению окружающей среды. Дело в том, что когда шарик лопается и распадается на части, он может стать угрозой для животных.

Жители Бишкека уже несколько лет страдают от смога в зимний период. Основные загрязнители — ТЭЦ Бишкека, старый автопарк и угольное отопление в частном секторе.

Экологическое движение MoveGreen представило карту загрязнения воздуха в Бишкеке.

Оно исследовало данные с 14 датчиков гражданского мониторинга качества воздуха и двух станций — у Кыргызгидромета и у посольства США.

Так, по карте можно заметить, что самый загрязненный воздух — в северо-западном районе Бишкека.

Возможной причиной различного качества воздуха экологи считают наличие в нижней части Бишкека жилмассивов. Нередко там для отопления домов используют уголь, пластик, старые шины и другой мусор.