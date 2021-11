В Бишкеке возле памятника Уркуи Салиевой 28 ноября Антикоррупционный совет при президенте провел акцию в честь проведения чистых и честных выборов депутатов в Жогорку Кенеш. В небо выпустили множество белых воздушных шаров. Воздушные шары в итоге привлекли еще больше внимания к смогу — они выступали контрастом загрязненному воздуху. Экоактивиcты уже давно выступают за отказ от традиции запускать воздушные шары в небо — это прямой путь к загрязнению окружающей среды. Дело в том, что когда шарик лопается и распадается на части, он может стать угрозой для животных. Жители Бишкека уже несколько лет страдают от смога в зимний период. Основные загрязнители — ТЭЦ Бишкека, старый автопарк и угольное отопление в частном секторе. Экологическое движение MoveGreen представило карту загрязнения воздуха в Бишкеке. Оно исследовало данные с 14 датчиков гражданского мониторинга качества воздуха и двух станций — у Кыргызгидромета и у посольства США. Так, по карте можно заметить, что самый загрязненный воздух — в северо-западном районе Бишкека. Возможной причиной различного качества воздуха экологи считают наличие в нижней части Бишкека жилмассивов. Нередко там для отопления домов используют уголь, пластик, старые шины и другой мусор. Где в Бишкеке самый грязный воздух? Карта от экологов MoveGreen

