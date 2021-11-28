28 ноября в стране проводятся парламентские выборы. Президент Садыр Жапаров уже проголосовал и должен улететь в Ашхабад.
Дорогу для кортежа президента перекрыли и этим воспользовались уличные собаки. Не беспокойтесь, животные от кортежа не пострадали.
Перекрытие дорог В Бишкеке для кортежа президента происходит ежедневно — утром и вечером. Жители города неоднократно высказывали недовольство по этому поводу — перекрытие улиц приводит к пробкам из-за чего граждане опаздывают на работу.
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