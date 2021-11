28 ноября в стране проводятся парламентские выборы. Президент Садыр Жапаров уже проголосовал и должен улететь в Ашхабад. Дорогу для кортежа президента перекрыли и этим воспользовались уличные собаки. Не беспокойтесь, животные от кортежа не пострадали. Кортеж Жапарова и собаки. Кажется, у патрульного сердце ушло в пятки. И не только у него pic.twitter.com/stHrJ41Abx — Azаmat Imanaliеv (@a_imanaliev) November 28, 2021 Видео: Азамат Иманалиев Перекрытие дорог В Бишкеке для кортежа президента происходит ежедневно — утром и вечером. Жители города неоднократно высказывали недовольство по этому поводу — перекрытие улиц приводит к пробкам из-за чего граждане опаздывают на работу.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!