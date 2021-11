Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил о фальсификациях на парламентских выборах. По его словам, голоса их кандидатов ушли другим. «По нашим опросам мы набирали 8-10%. Провластные партии не добирали и 4%. Когда первые данные опубликовали на сайте ЦИК у нас было не меньше 71 тысячи голосов. После того как сайт выключился, наши голоса уменьшились до 41 тысячи. Это означает, что голоса наши кандидатов Али Токтакунова, Тилека Токтогазиева, Натальи Никитенко и Клары Сооронкуловой ушли другим», — сказал он. Он отметил, что необходимо вручную пересчитать бюллетени по итогам выборов в парламент и обратился к партиям. По его словам, если это «оставить на завтра, то будут массовые фальсификации». «Я видел много выборов, но таких не видел. В прошлом году было много подкупа […] Сейчас это всё фальсифицируется и всё поменяли», — заявил он. По его словам, нынешние результат с тем, что «Ата Мекен» не проходит ему вчера предоставил один журналист. «Ему [журналисту] Эдиль Байсалов передал именно такие цифры, которые мы сейчас видим […] Если надо, я могу через детектор лжи пройти», — заявил он. Он считает, что такие выборы ускорят падение нынешнего режима. По предварительным итогам ЦИКа, «Ата Мекен» набрал 3,4% голосов при обработке данных с более 92% АСУ. По этим данным, в парламент предварительно проходят партии: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». Читать по теме: На сайте Центризбиркома произошел сбой, данные по голосованию неточные

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!