По предварительным данным, кандидат в депутаты Айбек Осмонов набрал почти 50 % голосов в Ошском избирательном округе. На данный момент подсчитано 96,6% результатов АСУ. В этом округе в депутаты парламента баллотировались Бекболот Арзибаев, Эмил Сайпидинов, Жамбылбек Камчыбеков, Бахтияржан Фаттахов, Дайыр Сагынбаев и Нурбакыт Маматалиев. Айбек Осмонов был депутатом шестого созыва и основателем аж трех партий — «Мекеним Кыргызстан», «Ыйман нуру» и «Биздин Кыргызстан». А еще он был членом «Бир Бола». Депутат также известен в качестве бизнесмена. Айбек Осмонов и его родной брат Нурбек Осмонов — владельцы холдинга «Каганат Инвест» — в него входят строительная компания «Ихлас» («Кыргыз Каганат»), «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД».

