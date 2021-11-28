По предварительным данным, по №33 Нарынскому избирательному округу лидирует Улан Бакасов. За него проголосовали 19 635 человек.

От Нарынского избирательного округа в парламент баллотировались 14 кандидатов это — Алмазбек Баатырбеков, Мелисбек Жунусов, Акылбек Сариев, Самат Аянкулов, Чыңгыз Капаров, Райымбек Абдылдаев, Эсенбек Кылжыров. Против всех проголосовали 4,44%.

По Нарынскому избирательному округу зарегистрировано 104 720 избирателя, проголосовать пришли 34 480 человек.

ЦИК опубликовал 97% результатов обработанных АСУ по данному округу.

Улан Бакасов — бизнесмен. Он стал широко известен тем, что во время пандемии коронавируса передал 30 кислородных концентраторов и 9 реанимобилей в Нарынскую областную больницу. Оказывал он и гуманитарную помощь местному населению.

После в 2020 году на парламентских выборах, результаты которых были аннулированы, он шел под шестым номером провластной партии «Биримдик». Тогда, поступило несколько сообщений о том, что Бакасов занимается подкупом голосов. Представитель Бакасова Майрамбек Өмүрбаев назвал сказанное очернением.

В октябре соперник Бакасова жаловался на него в ЦИК за подкуп. Представитель Бакасова Майрамбек Өмүрбаев назвал эту информацию попыткой оппонента очернить своего кандидата.

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