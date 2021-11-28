По предварительным результатам парламентских выборов, по №11 Алайскому избирательному округу лидирует Улан Примов. За него проголосовали 21 499 человек.

Баллотировавшийся от этого же округа сторонник признавшегося в коррупции экс-таможенника Райыма Матраимова, экс-журналист Дайырбек Орунбеков, набрал только 6 434 голоса. А Замир Бөжөнов 4 542 голосов. Кроме них свою кандидатуру от этого округа выдвигали Бакытбек Саипов и Улукмырза Тоотаев. 1 233 избирателя проголосовали против всех.

На данный момент подсчитано 98% результатов АСУ.

Улан Примов уже был депутатом ранее. Он получил мандат в 2015 году. А еще у его семьи большой бизнес. В его декларациях была указана компания «Прима-Триумф», которая занимается «сбором, обработкой и распределением воды».

Примов занимается благотворительностью через свой общественный фонд «Примов». На его отца зарегистрировано пять горнодобывающих компаний: «Пэрити Коал», «Пэрити Коал Юг» , «Угольная компания» и «Ош Пирим ОСкен» занимаются добычей угля, а «Береке Кен» добывает известняк и гипс.

Бердибай Примову также принадлежит ОсОО «Ош-Пирим-Транс», которое перевозит уголь, добытый его же угледобывающими компаниями. Бердибай Примов также единолично владеет телерадиокомпаниями «Ош Пирим Медиа» и «Прайм Медиа». Его сестра Клара Примова — директриса кирпичного завода «Улан-Чи».

Еще с этой семьей связаны «Ош Пирим Деронг», «Адыгене Строй» и ОсОО «Синжи Пирим».