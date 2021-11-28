Сегодня в Кыргызстане проходят выборы в Жогорку Кенеш. Это повторное голосование, поскольку результаты очередных выборов 4 октября прошлого года были отменены из-за народных протестов.
Эти выборы проходят по новой для страны системе: избиратели голосуют за партийные списки депутатов и за кандидатов по одномандатным округам. Всего в парламент пройдут 90 человек: 54 депутата пропорционально от партий, которым удастся преодолеть порог в 5% голосов, и 36 одномандатников – по одному от каждого округа.
Явка избирателей по партийным спискам на 12:00 составила 9,17%.
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Наш график показывает количество проголосовавших на выборах по партийным спискам (в процентах и в абсолютных числах) и регулярно обновляется.
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Явка избирателей по одномандатным округам составила 9,12%.
Авторы: Жасмина Сайдиманова, Екатерина Резникова, Саадат Тологонова