Президент Садыр Жапаров заявил после закрытия участков, что выборная кампания прошла «на основе беспристрастности, справедливости, прозрачности, честности и спокойствия».

По его словам, «представители власти ни малейшим образом не вмешивались в процесс выборов, а тех, кто пытался это сделать, сразу отстранили от должностей».

«Как вы знаете, все революции за 30-летнюю историю независимости страны произошли из-за вмешательства властей в избирательный процесс и применения административного ресурса определенными партиями. Мы извлекли уроки из прошлых негативных событий», — заявил он.

Он считает, что со стороны властей создавались равные условия для всех партий и кандидатов.

«Никому не была дана возможность быть предвзятым и использовать административный ресурс. Таким образом, мы смогли от начала и до конца обеспечить законное и прозрачное проведение избирательной кампании», — сказал он.

Жапаров обратился ко всем политическим силам в стране с просьбой признать результаты выборов.

«Признание результатов выборов и подчинение воле народа — требование закона и демократии. Кыргызстану, избравшему путь демократического развития, прежде всего нужны мир и стабильность!» — заявил он.

Президент заверил, что власти будут работать «честно и справедливо».

«Против тех, кто без всяких на то оснований попытается нарушить мир и стабильность — будут приняты строгие меры», — сказал он.

По его словам, президент и кабмин готовы работать с избранными партиями и кандидатами «в интересах страны».

«Ряд законопроектов будет внесен в новоизбранный Жогорку Кенеш в первый же день первой сессии», — сказал он.

Он добавил, что в ближайшие пять лет в стране «не будет крупных политических мероприятий», поэтому нужно поднимать экономику и улучшать жизнь народа.

Тандем власти и запугивание

Во время выборов в парламент 28 ноября оппозиционные лидеры партий «Бутун Кыргызстан» и «Ата Мекен» Адахан Мадумаров и Омурбек Текебаев раскритиковали действующую власть.

Их обращения относились к властному тандему — президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Текебаев заявил на участке после голосования, что власти запугивают кандидатов, несогласных с властью.

Мадумаров же заявил, что Жапаров «чрезмерно вмешивается в выборы».

«Выборы всегда проходят в конкуренции. Но какой будет конкуренция, на каком уровне, насколько культурно будут проведены выборы — другой вопрос […] [Использование] админресурса было и происходит. Если раньше глава государства не участвовал напрямую, с применением других методов, то сейчас вмешательство чрезмерное», — сказал он.

По его словам, ГКНБ «стал пресс-службой правительства и президента одновременно», при этом иногда забирая полномочия у ЦИК.

После оглашения предварительных результатов голосования Текебаев заявил, что сомневается в результатах выборов, так как они прошли с нарушениями, а на сайте ЦИК произошел сбой.

Мадумаров также сомневается в результатах голосования. Он удивлен, что недавно образовавшие партии набрали так много голосов.

Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ — близкие друзья, которые пришли к власти на волне протестов после парламентских выборов в 2020 году.

Несмотря на то, что властная группировка заявляет о том, что в стране нет партии власти, есть как минимум три политобъединения, которые связаны с Ташиевым и Жапаровым.

Партия «Ата-Журт Кыргызстан» была образована недавно и ее связывают с Ташиевым. От этой партии пришел в Джалал-Абадский горкенеш сын главы ГКНБ. Руководит партией бывший мекенчиловец и односельчанин Ташиева Айбек Маткеримов. Один из кандидатов в депутаты от партии «Азаттык» заявил, что «Ата-Журт Кыргызстан» принадлежит Ташиеву. Сам Маткеримов опровергал связь партии с главой ГКНБ.

По предварительным данным, именно она лидирует на выборах в парламент.