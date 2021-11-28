Марат Иманкулов.

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов прокомментировал дело о попытке захвата власти. За три дня до выборов ГКНБ сообщил о задержании 15 человек, которых подозревают в организации захвата власти. Трое задержанных — кандидаты в депутаты от «Партии зеленых Кыргызстана».

«Некоторых я, оказывается, знаю. Некоторые приходили ко мне, просились. Они кричали, что их не устраивают какие-то вещи, говорили, что это неправильно. Я предложил им, давайте я попрошу президента, вас назначат на ключевые места для решения этого вопроса. Будете работать? Они отказались», — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, некоторые из задержанных ранее участвовали в митингах.

«Как старший товарищ, я давал им свои советы: не будьте оружием в чужих руках. Да, есть недостатки. Очень много проблем в стране. Решать нужно много. Но это не значит, что ребята должны быть использованы в таких серьезных преступлениях. А это серьезное преступление — насильственный захват власти», — добавил Иманкулов.

Госкомитет нацбезопасности 26 ноября сообщил о задержании 15 человек, которые подозреваются в планировании насильственного захвата власти после выборов.

По данным ГКНБ, эта группа людей работала под руководством ряда депутатов парламента и бывших высокопоставленных чиновников.

Спецслужба настаивает, что задержанные набрали около тысячи человек для организации массовых протестов, а при обыске у подозреваемых нашли оружие, наркотики и документы, «подтверждающие подготовку к преступлению».

Трое задержанных — кандидаты в депутаты от «Партии зеленых Кыргызстана» — Нурис Суеркулов, Руслан Акматбеков и Бекназар Купешев. ЦИК дала согласие на привлечение к уголовной ответственности этих кандидатов.