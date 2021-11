В Сузакском районе Джалал-Абадской области нашли тело 9-летней Сумаю Хосилжанову. Она пропала 18 ноября. По данным УВД Джалал-Абадской области, тело девочки нашли в селе Кок-Арт в большом канале 27 ноября примерно в 17:00. «Выехавшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что это тело Сумаи Хосилжановой. На трупе ребенка не обнаружено следов насильственной смерти», — сообщили в милиции. Место, где нашли тело Сумаи Хосилжановой. Фото: AKIpress В УВД добавили, что по данному факту начато досудебное производство и назначены соответствующие экспертизы. Ушла в школу Сумая Хосилжанова пропала 18 ноября. Примерно в 12:40 она пошла в школу, но в тот день она не была на уроках. К поискам девочки были привлечены милиционеры, сотни волонтёров и добровольцев. 26 ноября отец Сумаи обратился к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой посодействовать в поисках дочери. Кроме того, он обратился к кыргызстанцам и попросил поискать девочку в своих местах проживания.

