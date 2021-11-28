Сват президента Тумонбаев лидирует в своем округе

По предварительным данным, на участке №35 Ак-Суйского избирательного округа в Иссык-Кульской области лидирует Акылбек Тумонбаев, сват президента Садыра Жапарова. Он набрал 16 086 голосов.

Подсчитано 94% результатов АСУ. От вышеуказанного округа в депутаты баллотировались 12 кандидатов. Среди них был и мэр города Каракол Адыл Жанкорозов.

Кто такой Акылбек Тумонбаев?

Акылбек Түмонбаев — брат Таалайбека Түмонбаева, сестры президента Садыра Жапарова, Акат Жапаровой.

Акылбек Тумонбаев работал в системе МВД и Налоговой службе. С 2001 года он начал работать в Финансовой полиции, в 2016 году стал аудитором Счетной палаты.

В 2020 году в парламентских выборах он принимал участие от партии «Ата Мекен».