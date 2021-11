Член ЦИК Кайрат Маматов в интервью kaktus.media рассказал, что если каком-то в одномандатном округе выиграет кандидат «против всех», то в этом округе будут перевыборы. По его словам, в течение двух месяцев должны пройти повторные выборы. На данный момент, по предварительным данным, «против всех» лидирует в Свердловском и Первомайском избирательных округах Бишкека. В первом округе обработали более 99% данных с АСУ, а во втором — 100%.

