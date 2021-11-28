Республиканский штаб сообщила, что на 28 ноября в Кыргызстане скончался один человек с ранее выявленным коронавирусом. Отмечается, что скончавшийся не был вакцинирован.
За время пандемии, минздрав зарегистрировал 2 741 случай смерти среди пациентов с COVID-19.
По информации штаба, за сутки выявлено 41 новых случаев заражения:
- Бишкек — 16;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 2;
- Ошская область — 3;
- Таласская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 2;
- Баткенская область — 8.
Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 248 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 88 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 178 048 пациента, переболевших коронавирусом.