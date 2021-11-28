Республиканский штаб сообщила, что на 28 ноября в Кыргызстане скончался один человек с ранее выявленным коронавирусом. Отмечается, что скончавшийся не был вакцинирован.

За время пандемии, минздрав зарегистрировал 2 741 случай смерти среди пациентов с COVID-19.

По информации штаба, за сутки выявлено 41 новых случаев заражения:

Бишкек — 16;

Ош — 1;

Чуйская область — 2;

Ошская область — 3;

Таласская область — 1;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 2;

Баткенская область — 8.

Всего за все время пандемии в стране зарегистрировали 183 248 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 88 пациентов. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 178 048 пациента, переболевших коронавирусом.