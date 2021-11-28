Кандидат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Алишер Козуев вместе с родным братом Семетеем Козуевым следят за выборами рядом со школой имени Федченко в одном из микрорайонов Оша Амир-Тимур. В этом районе находятся четыре участка — №5321, №5913, №5558, №5322 — недалеко друг от друга.

Об этом сообщил в своем видео на фейсбуке журналист «Азаттык» Дастан Умотбай уулу. На видео кандидат Алишер Козуев говорит, что находится снаружи участка, а не внутри. После чего удаляется.

Однако участок для голосования Алишера Козуева №5198, а у Семетея Козуева — участок под №5281.

Козуев и его сторонники не в первый раз контролируют выборы. Так, 11 июля на повторных выборах в Ошский горкенеш журналисты «Клоопа» встретили кандидата от партии «Ынтымак» Алишера Козуева возле участка №5558.

Козуев тогда отказался разговаривать с журналистами, но позже сообщил, что он наблюдает за выборами на избирательных участках.

За день до начала голосования вышеуказанная партия отказалась от участия в выборах.

Братья Козуевы — кто они?

Алишер Козуев — основатель компании «Россия нефть» и кандидат в депутаты седьмого созыва парламента от политической партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с кланом Матраимовых. «Россия нефть» занимается поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) в несколько предприятий при мэрии города Оша.

Семетей Козуев — начальник отдела по стратегическому развитию компании «Россия Нефть», которой владеет его брат Алишер Козуев.

Уулкан Тургунова, жена известного экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, тоже была совладелицей компании, но по документам Минюста, вышла из состава учредителей в октябре 2020 года.

Козуев-младший также баллотировался в депутаты в 2021 году: в апреле 2021 года он шел в Ошский горкенеш под №2 от партии «Ынтымак».

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