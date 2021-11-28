Завершились выборы депутатов по единому округу на избирательном участке №9006 в российском Якутске. По предварительным данным, впереди партия «Ынтымак».
Согласно информации в чеке, в выборах приняли участие 257 человек, из них 46 человек проголосовали за «Ынтымак». «Ишеним» — набрал 41 голос, «Ыйман Нуру» — 36 голосов. Четыре человека проголосовали «Против всех».
Остальные голоса распределились следующим образом:
- «Бүтүн Кыргызстан» — 35;
- «Альянс» — 23;
- «Эл үмүтү» — 18;
- «Багыт» — 11;
- «Ата-Журт Кыргызстан» — 11;
- «Ата Мекен» — 9;
- «Мекенчил эл» — 6;
- «Азаттык» — 3;
- «Ынтымак» — 6;
- «Күчтүү регион» — 2;
- «Улуттар Биримдиги» — 2;
- «Легалайз» — 1;
- «Социал-Демократтар» — 1;
- «Аруузат-Эл куту» — 1;
- «Кыргызстанды Өнүктүрүүчү Патриоттук партиясы» — 1;
- «Улуу Журт» — 1;
- «Ордо» — 1.
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