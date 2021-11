Завершились выборы депутатов по единому округу на избирательном участке №9006 в российском Якутске. По предварительным данным, впереди партия «Ынтымак». Согласно информации в чеке, в выборах приняли участие 257 человек, из них 46 человек проголосовали за «Ынтымак». «Ишеним» — набрал 41 голос, «Ыйман Нуру» — 36 голосов. Четыре человека проголосовали «Против всех». Остальные голоса распределились следующим образом: «Бүтүн Кыргызстан» — 35;

«Альянс» — 23;

«Эл үмүтү» — 18;

«Багыт» — 11;

«Ата-Журт Кыргызстан» — 11;

«Ата Мекен» — 9;

«Мекенчил эл» — 6;

«Азаттык» — 3;

«Ынтымак» — 6;

«Күчтүү регион» — 2;

«Улуттар Биримдиги» — 2;

«Легалайз» — 1;

«Социал-Демократтар» — 1;

«Аруузат-Эл куту» — 1;

«Кыргызстанды Өнүктүрүүчү Патриоттук партиясы» — 1;

«Улуу Журт» — 1;

«Ордо» — 1.

