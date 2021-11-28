Завершились выборы депутатов по единому округу на избирательном участке №9006 в российском Якутске. По предварительным данным, впереди партия «Ынтымак».

Согласно информации в чеке, в выборах приняли участие 257 человек, из них 46 человек проголосовали за «Ынтымак». «Ишеним» — набрал 41 голос, «Ыйман Нуру» — 36 голосов. Четыре человека проголосовали «Против всех».

Остальные голоса распределились следующим образом: