По предварительным результатам выборов, в Кочкорском избирательном округе лидирует кандидат в депутаты Мирлан Самыйкожо, набрав 9 343 голоса. По предварительным данным ЦИК, на данный момент подсчитано 97,70% результатов АСУ. В Кочкорском избирательном округе зарегистрировано 104 084 избирателей, из них в выборах приняли участие 40 693 избирателя. Против всех проголосовало 1,91% от общего количества проголосовавших. Самыйкожо известен как акын и журналист. Он работал в ОТРК и был назначен исполняющим обязанности генерального директора во время октябрьских событий. Но кадровые перестановки, которые были произведены в то время, не были официальными. В последнее время акын часто критикует действия власти и пишет стихи, которые вызывают беспокойство у общественности. Его творчество стало популярным и обсуждаем, и полюбилось многим.

