Руководитель штаба от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Кабылбек Мамбетаипов отметил, что выборы в парламент прошли прозрачно и справедливо.

«Я проработал 30 лет в выборах. На этих выборах не было применения админресурса и подкупа голосов. Поэтому, несмотря на то, что в голосовании приняли участие минимальное количество людей, по сравнению с предыдущими выборами эти прошли прозрачно», — сказал Мамбетаипов.

Он также отметил, что партия «Ата-Журт Кыргызстан» никак не связана с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Такие же слова были произнесены Айбеком Маткеримовым на теледебатах ОТРК.

«Ата-Журт» = «Мекенчил» = «Ата-Журт Кыргызстан»?

Однако ранее журналисты ни раз раскрывали факты, связывающие партию «Ата-Журт Кыргызстан» с Ташиевым.

Маткеримов — односельчанин Камчыбека Ташиева. Он был депутатом местного кенеша от партии «Ата-Журт» села Барпы с 2016 по 2020 годы. Партию «Ата-Журт» основали Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Сам Ташиев в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш в составе партии «Ата-Журт».

В 2017 году Маткеримов баллотировался в Джалал-Абадский горкенеш от вышеуказанной партии. В октябре прошлого года в парламентских выборах он принимал участие от партии «Мекенчил» — ее также основали Ташиев и Жапаров.

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев был избран депутатом Джалал-Абадского горкенеша именно от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Но в начале октября он сдал свой мандат. Он объяснил свое решение тем, что «ему еще рано вмешиваться в политику».

По предварительным данным ЦИК, «Ата-Журт Кыргызстан» набрала 16% — и лидирует среди всех партий.

После назначения выборов в ЦИК и в правоохранительные органы стало поступать большое количество жалоб об использовании админресурса и подкупе голосов со стороны этой партии.