Пресс-служба МЧС 29 ноября сообщила, что их сотрудники спасли четырех человек из обрушившейся шахты. Обрушение шахты произошло в городе Сулюкта. Под завалами остались пять человек. Один из них выбрался сам, еще четверых вытащили спасатели. Спасатели МЧС В работе по спасению участвовали 13 спасателей МЧС. После спасения пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.

