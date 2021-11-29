По предварительным данным, в Октябрьском районе Бишкека наибольшее количество голосов набрал Дастан Бекешев.

Бекешев набрал 17 216 голосов. По данным ЦИК бюллетени АСУ по данному округу подсчитаны полностью. Окончательный результат будет известен после ручного подсчета.

Больше 45% голосов Октябрьского района наши! Первые во всех УИКах ✊🏻 — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 28, 2021

Дастан Бекешев был депутатом шестого созыва, который задавал коллегам неудобные вопросы. А они, вместо того, чтобы ответить по делу, предпочитали произносить завуалированные угрозы.

Бекешев не пошел на выборы с партиями, а сумму для участия собирал краудфандингом, а также продавая печенье. При этом он подвергался атаке со стороны некоторых СМИ и журналистов — например «7 канала», принадлежащего брату главы ГКНБ Казыбеку Ташиеву, ижурналистки «Коом Пресс» Эльнуры Кулуевой. Она распространяла посты о том, что кандидат Бекешев подкупает избирателей… неоновыми браслетами.

Кроме того, его пытались обвинить в якобы использовании несовершеннолетних в агитации — но суд встал на его сторону. А президент его публично критиковал.