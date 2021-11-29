Глава кабмина Акылбек Жапаров отказался встречаться с журналистами после того, как на сайте ЦИК произошел крупный сбой. Сбой значительно изменил данные о том, как голосовали кыргызстанцы.

Теперь ряд партий говорит, что не признает итоги выборов и что у них украли голоса. Это «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен», «Эл умуту», «Азаттык», «Социал-демократы» и «Улуттар биримдиги».

Прямой эфир по предварительным итогам выборов депутатов в Жогорку Кенеш должен был пройти в 22:00, но в 21:45 стало известно, что его отменяют. Зампред кабмина Эдиль Байсалов пояснил в своем твиттере, что встречу отменили до «ясных объяснений от ЦИК» о случившемся.

«Мы ждем ясных объяснений от ЦИК КР — именно этот орган подводит итоги», — заявил чиновник.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова позже заявила, что «в одной таблице была заложена некорректная маленькая формула». И якобы поэтому все слетело, а потом соотношение политических сил в будущем седьмом созыве резко изменилось.

«В основной системе сбоев никаких нет, все системы работают надежно. Очень легко проверить подсчет данных. В УИКах все наблюдатели получают отчет итогов голосования с АСУ до ручного подсчета», — заверила она.

Однако Акылбек Жапаров так и не сообщил, когда проведет эфир по предварительным итогам выборов. До этого Жапаров-глава кабмина заявил, что «впервые в истории страны администрация президента, кабинет Министров не вмешивались в выборной процесс».

«Надеюсь, вы сделаете достойный выбор и изберете депутатов, которые будут защищать ваши интересы, способствовать росту экономики, писать такие законы, которые увеличат ваши пенсии и зарплаты. Можно сказать что впервые в истории страны администрация президента, кабинет министров не вмешивались в выборной процесс. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию», — заявил он журналистам сегодня днем, когда проголосовал.

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