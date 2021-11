Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова прокомментировала сбои на сайте, когда обновлялись результаты голосования на выборах в парламент. Когда на сайте появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой. До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и тут с системой что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом. «С правой стороны идет информация о подсчетах АСУ, с левой стороны — просто таблица для более удобной визуализации итогов голосования. И в этой таблице у нас некорректно маленькая формула была заложена. Поэтому она взяла данные с основной таблицы и некорректно отобразила их — прибавила 2 позиции, которые не должны были прибавляться. Это было сразу замечено. Неверная только программа отображения. В основной системе сбоев никаких нет, все системы работают надежно. Очень легко проверить подсчет данных. В УИКах все наблюдатели получают отчет итогов голосования с АСУ до ручного подсчета. Каждый может сверить данные на сайте», — объяснила глава ЦИК. Сейчас всего пять партий сомневаются в результатах выборов из-за некорректного отображения данных на сайте. Например, партия «Улуттар Биримдиги» заявила о потере 17 тысяч голосов. Глава «Ата Мекена» Омурбек Текебаев заявил, что выборы сфальсифицированы — у них украли около 30 тысяч голосов. Партия «Бутун Кыргызстан» заявила, что у них утеряны 40 тысяч голосов. Все они требуют ручного пересчета результатов голосов. В целом, по закону приоритетным и считается ручной подсчет голосов — данные АСУ всегда предварительные.

