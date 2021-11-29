Власти пытаются объяснить причину сбоя на сайте ЦИКа и путаются в объяснениях.
В самом Центризбиркоме говорят, что сбоя в работе основной программы вовсе не было, а данные на сайте исказились из-за «некорректной формулы в одной таблице».
Два представителя Совбеза заявили, что на сервер ЦИКа была совершена хакерская атака, предположительно из-за рубежа.
Замглавы кабмина Эдиль Байсалов заявил, что это «саботаж сил, стремящихся подорвать кыргызскую государственность».
Что случилось?
При публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились какие-то некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%.
ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.
Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. К полуночи 29 ноября шесть партий заявили о том, что они не согласны с опубликованными предварительными итогами голосования АСУ и требуют ручного пересчёта голосов. По их словам, у них пропали голоса.
По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.
Объяснение ЦИК
Сбой на сайте ЦИК вызвал недоумение не только у партий, но и у гражданского общества. Отвечая на вопросы журналистов глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила, что сбоя в основной системе сайта ЦИК не было и добавила, что все данные на сайте корректные.
«С правой стороны идет информация о подсчетах АСУ, с левой стороны — просто таблица для более удобной визуализации итогов голосования. И в этой таблице у нас некорректно маленькая формула была заложена.
Поэтому она взяла данные с основной таблицы и некорректно отобразила их — прибавила 2 позиции, которые не должны были прибавляться. Это было сразу замечено. Неверная только программа отображения», — объяснила глава ЦИК.
«Саботаж» от Байсалова
Но видимо объяснение Шайлдабековой не устроило замглавы кабмина Эдиля Байсалова. В программе радио «Азаттык» «Эксперттер талдайт» он заявил, что сбой системы Центризбиркома — это «саботаж сил, стремящихся подорвать кыргызскую государственность».
«Сбой — это огромная провокация для того, чтобы мы с вами все здесь переругались. Это не шутка. Я считаю, что это атака на всех нас, это диверсия, саботаж и попытка подрыва нашей государственности. Они хотят разгромить кыргызов», — заявил Байсалов.
«Хакерская атака»
Поддержал Байсалова и секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов. Он развил мысль Байсалова и заявил, что сервер Центризбиркома подвергся хакерским атакам.
По его словам, предположительно, сервер атаковали хакеры из 20 стран. Но, он отметил, что благодаря хорошей защите сервер не пострадал.
Зампредседателя Совбеза Таалатбек Масадыков также сказал, что хакерские атаки на сервер были. Однако, он подчеркнул, что «физически в сервер никто не входил».
«По специальному поручению президента меня закрепили следить за работой сервер. Там, где стоит сервер, никакого внешнего влияния не было. С утра до ночи я сам контролировал это», — цитирует слова Масадыкова «Азаттык».
Он отметил, что до последнего момента сомневался в безопасности сервера и чтобы защитить его, он поставил дополнительный наряд милиции у входа в здание.
Масадыков подчеркнул, что нарушение работы в электронной системе не повлияет на исход выборов.
«Пока все голоса не будут подсчитаны вручную, окончательные результаты не будут объявлены», — сказал он.