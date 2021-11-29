Власти пытаются объяснить причину сбоя на сайте ЦИКа и путаются в объяснениях.

В самом Центризбиркоме говорят, что сбоя в работе основной программы вовсе не было, а данные на сайте исказились из-за «некорректной формулы в одной таблице».

Два представителя Совбеза заявили, что на сервер ЦИКа была совершена хакерская атака, предположительно из-за рубежа.

Замглавы кабмина Эдиль Байсалов заявил, что это «саботаж сил, стремящихся подорвать кыргызскую государственность».

Что случилось?

При публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились какие-то некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%.

ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.

Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. К полуночи 29 ноября шесть партий заявили о том, что они не согласны с опубликованными предварительными итогами голосования АСУ и требуют ручного пересчёта голосов. По их словам, у них пропали голоса.

Лидеры 5 партий заявили, что не признают итоги выборов и требуют проведения перевыборов. Фото: Урмат Насыкулов

По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.

Объяснение ЦИК

Сбой на сайте ЦИК вызвал недоумение не только у партий, но и у гражданского общества. Отвечая на вопросы журналистов глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила, что сбоя в основной системе сайта ЦИК не было и добавила, что все данные на сайте корректные.

Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции. Скриншот с трансляции

«С правой стороны идет информация о подсчетах АСУ, с левой стороны — просто таблица для более удобной визуализации итогов голосования. И в этой таблице у нас некорректно маленькая формула была заложена.

Поэтому она взяла данные с основной таблицы и некорректно отобразила их — прибавила 2 позиции, которые не должны были прибавляться. Это было сразу замечено. Неверная только программа отображения», — объяснила глава ЦИК.

«Саботаж» от Байсалова

Но видимо объяснение Шайлдабековой не устроило замглавы кабмина Эдиля Байсалова. В программе радио «Азаттык» «Эксперттер талдайт» он заявил, что сбой системы Центризбиркома — это «саботаж сил, стремящихся подорвать кыргызскую государственность».

Эдиль Байсалов. Фото: Твиттер замглавы кабмина

«Сбой — это огромная провокация для того, чтобы мы с вами все здесь переругались. Это не шутка. Я считаю, что это атака на всех нас, это диверсия, саботаж и попытка подрыва нашей государственности. Они хотят разгромить кыргызов», — заявил Байсалов.

«Хакерская атака»

Поддержал Байсалова и секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов. Он развил мысль Байсалова и заявил, что сервер Центризбиркома подвергся хакерским атакам.

По его словам, предположительно, сервер атаковали хакеры из 20 стран. Но, он отметил, что благодаря хорошей защите сервер не пострадал.

Марат Иманкулов и Таалатбек Масадыков.

Зампредседателя Совбеза Таалатбек Масадыков также сказал, что хакерские атаки на сервер были. Однако, он подчеркнул, что «физически в сервер никто не входил».

«По специальному поручению президента меня закрепили следить за работой сервер. Там, где стоит сервер, никакого внешнего влияния не было. С утра до ночи я сам контролировал это», — цитирует слова Масадыкова «Азаттык».

Он отметил, что до последнего момента сомневался в безопасности сервера и чтобы защитить его, он поставил дополнительный наряд милиции у входа в здание.

Масадыков подчеркнул, что нарушение работы в электронной системе не повлияет на исход выборов.

«Пока все голоса не будут подсчитаны вручную, окончательные результаты не будут объявлены», — сказал он.