Заместитель главврача Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов в своем твиттере написал, что Республиканская инфекционная больница столицы вернется к штатному режиму работу. По словам Борисова, это значит, что инфекционная больница с 1 декабря больше не будет принимать пациентов с коронавирусом. Он отметил, что «пациентов с ковидом почти нет». «Больных с COVID-19 будут принимать другие больницы, где подготовлены соответствующие койки», — добавил он. По данным минздрава, на 29 ноября в Кыргызстане выявили 37 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 183 285 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 64 пациента. По всей стране за все время с выздоровлением выписали 178 112 пациента, переболевших коронавирусом. В стране также продолжается кампания по вакцинации населения. Так с начала кампании, первую дозу вакцины получили более 1 млн человек. Двумя дозами препарата привились более 800 тысяч человек.

