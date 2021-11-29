Кабинет министров объявил, что с 1 декабря 2021 года из-за нового штамма коронавируса omicron усиливается готовность всех служб по борьбе с COVID-19.

«Иностранным гражданам и кыргызстанцам для въезда в Кыргызстан нужно будет в обязательном порядке сдать и иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию перед прибытием в страну, независимо от статуса вакцинации», — говорится в сообщении кабмина.

Проверка температуры у въезжающих в Кыргызстан в сентябре 2020 года. Фото: пресс-служба МИД

Власти Кыргызстана будут отслеживать эпидситуацию в странах, где выявляются очаги заражения новым штаммом omicron. Список этих стран будет передан в Погранслужбу — гражданам этих государств запретят въезд в Кыргызстан. Кабмин предпринимает эти меры, чтобы «не допустить завоз и дальнейшее распространения» нового штамма.

Все ведомства по поручению кабмина должны находиться в режиме полной готовности на случай осложнения эпидситуации.

Что за новый штамм omicron?

Британские ученые 24 ноября сообщили о появлении нового штамма. Первый случай заражения зарегистрировали в Ботсване, затем еще несколько случаев было обнаружено в ЮАР.

Исследователей встревожили мутации нового штамма, которые способствуют быстрому распространению и устойчивости к существующим вакцинам.

Ученые сообщают, что у omicron вдвое больше мутаций, чем у преобладающего сейчас варианта delta.

«Нам пока не очень много известно. Что мы знаем наверняка, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций. Это вызывает обеспокоенность, поскольку множество мутаций может повлиять на поведение вируса», — сказала представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По данным органов здравоохранения Южной Африки, пока подтверждено менее 100 случаев нового варианта, в основном среди молодых людей, у которых самый низкий уровень вакцинации в стране.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве заявил, что пока нет оснований вводить запрет на поездки. По его словам, сейчас нужно работать вместе с затронутыми странами над изучением природы нового штамма.

Представитель ВОЗ Ван Керкхове напомнила, что, несмотря на прививки, все по-прежнему, должны носить маски и избегать мест скоплений людей. По ее словам, чем быстрее этот вирус распространяется, тем больше у него возможностей для мутации.