Издание «Азаттык» сообщило, что лидер партии «Ордо» Мирбек Мияров с 28 ноября не выходит на связь. Об этом журналистам рассказал родственник пропавшего Мирлан Мамытов.

По словам Мамытова, Мияров 28 ноября пошел голосовать на свой участок в столичной школе №44, и с тех пор не выходил на связь.

«Его мобильный телефон отключен. Его супруга тоже не знает, где он сейчас», — сказал он.

Кроме этого Мамытов предположил, что политика могли задержать сотрудники ГКНБ. Однако в ГКНБ журналисту «Клоопа» заявили, что их сотрудники не задерживали Миярова.

Кто такой Мирбек Мияров

Мирбек Мияров — лидер партии «Ордо», баллотировался по партийному списку и значился под первым номером. Мияров был назначен на должность полпреда Чуйской области 15 октября 2020 года.

Назначение Миярова в правительстве тогда объясняли «обновлением кадрового потенциала и привлечения на госслужбу новых и молодых специалистов».

В марте 2021 года стало известно, что Миярова сняли с должности полпреда, а на его место назначили Эркина Тентишева. Тогда в кабмине сообщили, что Миярова освободили с должности «в связи с переходом на другую работу».

На последних теледебатах в эфире КТРК Мияров раскритиковал кадровую политику нынешней власти, заявив, что он ее не поддерживает. Он также добавил, что у населения сейчас нет доверия не только к парламенту, но и ко всей власти.

«Должен быть большой сдвиг вперед. Каждая приходящая власть все делает по-своему. В день проводят столько законов с помощью “кнопочных” депутатов, а они разрушают будущее нашей страны. Мы должны остановить это. Люди даже не пойдут на выборы, их очень мало. Но такого не должно быть, ведь тогда чиновники будут забивать свои карманы деньгами», — сказал Мияров.