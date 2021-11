Партии «Ата Мекен», «Реформа», «Социал-демократы», «Азаттык» и «Улуттар биримдиги» не признают итоги выборов. С таким совместным заявлением выступили лидеры этих политобъединений. Они считают, что выборы прошли с фальсификациями и махинациями. Так они заявили, что у некоторых партий отобрали от 40 до 70 тысяч голосов. Лидеры 5 партий заявили, что не признают итоги выборов и требуют проведения перевыборов. Фото: Урмат Насыкулов Из-за этого лидеры пяти партий требуют немедленной отставки кабинета министров и проведения честных перевыборов. Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся. Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. К полуночи 29 ноября шесть партий заявили о том, что они не согласны с опубликованными предварительными итогами голосования АСУ и требуют ручного пересчёта голосов. По их словам, у них пропали голоса. По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился. Читать по теме: Хакерская атака или саботаж. Власти пытаются объяснить сбой на сайте ЦИК, но у них не особо получается

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!