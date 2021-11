Совместная наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ 29 ноября представила предварительный отчет по прошедшим выборам в парламент. Совместная наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фото: «Клооп» Международные наблюдатели пришли к выводу, что в целом выборы прошли прозрачно, были конкурентными, а нарушения были незначительными и не повлияли на их итоги. При этом наблюдатели отметили, что были случаи, когда урны для голосования не отпечатывались должным образом, а в некоторых случаях наблюдалось «внешнее вмешательство». По поводу сбоя сайта ЦИК, из-за которого несколько партий заявили о фальсификациях, они сказали, что «не наблюдали за этим мероприятием», но «хотели бы знать как это случилось». Также в отчёте говорится, что прошедшим выборам не хватило значимой вовлеченности избирателей. «Причиной чего стала скованная агитационная кампания, а также конституционные изменения, ослабляющие парламент и масштабные изменения законодательства, затрагивающие ключевые аспекты выборов», — считают наблюдатели. Кроме того наблюдатели ОБСЕ отметили, что переход к смешанной избирательной системе оказал негативное влияние на возможность участия в выборах женщин, представителей нацменьшинств и людей с инвалидностью. Они отметили, что новое требование относительно высшего образования у кандидатов в нардепы вовсе противоречит международным стандартам. Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Марина Берлингьери отметила, что низкая явка на этих выборах отражает уровень доверия общества к госинститутам. Также она считает, что низкая явка может быть последствием большого количества выборов. По данным ЦИК, на этих выборах проголосовали почти 35% избирателей. За год в Кыргызстане прошли пять избирательных кампаний. По мнению главы делегации ОБСЕ Фарахназ Карими, сокращение полномочий парламента привело к тому, что «народ утратил веру влияния их голосов». Кроме того, она отметила, что введение новых требований для кандидатов и переход к смешанной избирательной системе «препятствуют более разнообразному выбору». «Если женщины, молодежь и другие, у кого нет университетского диплома, не представлены, не стоит удивляться отсутствию энтузиазма у избирателей», — подчекрнула она. Президент Садыр Жапаров же считает, что выборы по смешанной избирательной системе «стали одними из самых конкурентных и равных с точки зрения условий участия». Встреча Садыра Жапарова с главами миссий международных наблюдателей. Фото: пресс-служба администрации президента «Новый созыв парламента избран по новой пропорционально-мажоритарной системе. В выборной гонке участвовала 21 партия и почти 300 кандидатов по одномандатным округам. Для обеспечения представленности всех слоев общества в парламенте законодательством были введены квоты для женщин, этнических меньшинств, молодежи и людей с инвалидностью», — сказал он на встрече с главами миссий международных наблюдателей. Однако, согласно предварительным итогам голосования, в парламент не пройдет ни одна кандидатка-одномадатница. Эту ситуацию могло бы исправить введение гендерной квоты, но для кандидатов по одномандатным округкм её не ввели. В качестве одномадатниц на этих выборах участвовали всего 20 женщин из почти 300 кандидатов. Парламентские выборы Парламетские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. Наблюдатели от «Клоопа» к 22:00 зафиксировали на участках по всей стране 436 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще четверть — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано 33 случая незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей. Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся. Из-за этого сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбирока. Там они потребовали от властей в течение двух дней назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку. ЦИК же в ответ извинилась за «механическую ошибку» и пообещала пригласить представителей политических партий, чтобы дать полную информацию о ней. Читать по теме: Оппозиционные партии дали властям два дня, чтобы назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку

