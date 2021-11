Кыргызстанцы 28 ноября голосовали за депутатов парламента. «Клооп» подготовил и направил 1400 наблюдателей мониторить эти выборы на участках. Однако к нам уже поступают сообщения о том, что наблюдателям не выдают копии протоколов ручного подсчета. *Юридически фонд «Клооп Медиа» не получил аккредитацию для мониторинга выборов — письмо с отказом подписано только зампредседателя ЦИК Нурланом Койчукеевым. Аккредитацию получило второе юридическое лицо нашего фонда — «Коомар Медиа». Но для удобства читателей мы будем писать везде «Клооп». Голоса на выборах считают дважды: сначала через автоматические урны, затем вручную. По закону, результатами выборов считаются именно данные ручного подсчета. Наблюдатели «Клоопа» массово сообщают о том, что члены участковых комиссий отказываются предоставить им заверенную копию протокола ручного подсчета. Свой отказ члены комиссий объясняют тем, что протоколы сначала надо отвезти в Окружные избирательные комиссии и проверить на ошибки. Также они ссылаются на то, что у них нет копировальной техники и бумаги. «Они [наблюдатели] хотят протокол. Мы же еще не вывели итоги. А они стоят над душой. Все просят дать им», — советовалась член УИК №3044 с представительницей ОИК. Результаты автоматического подсчета голосов ЦИК начала публиковать сразу после закрытия участков. Однако и там возникли проблемы — на сайте ЦИК произошел сбой и цифры обновились. Вследствие этого, данные стали сильно разниться, даже с озвученной ранее ЦИК информацией. Например, сумма проголосовавших по некоторым одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которую предоставляла ЦИК. «Жестоко фальсифицируют итоги» Оппозиционные партии «Ата Мекен» и «Социал-Демократы» обвиняют ЦИК в фальсификации результатов голосования. «Как мы с вами видим, итоги голосования в Жогорку Кенеш жестоко фальсифицируются. Зачем тогда проводить выборы, для чего это делать. Это цирк. Это постановки», — считает лидер «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков. Партии теряют голоса — после сбоя у «Ата Мекена» стало на 20 тысяч голосов меньше. «Нужно собрать все полученные квитанции. Мы должны сегодня до утра не уходить с участков и заставить расчитать в ручную. Тогда можно увидеть следы фальсификации. Если до завтрашнего утра не подсчитают вручную, тогда знайте, что за ночь подменили бюллетени», — заявил лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев в своем обращении. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова объяснила разные данные «маленькой ошибкой в формуле в одной из таблиц». «В основной системе сбоев никаких нет, все системы работают надежно. Очень легко проверить подсчет данных. В УИКах все наблюдатели получают отчет итогов голосования с АСУ до ручного подсчета. Каждый может сверить данные на сайте», — сказала она. К концу избирательного дня наблюдатели «Клоопа» зафиксировали на участках по всей стране 385 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще чуть меньше трети — сбои в работе АСУ. Также зафиксировано около 30 случаев с признаками незаконной агитации и возможного подкупа избирателей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков заявил, что за весь день было зарегистрировано всего 68 фактов нарушений. Президент Садыр Жапаров назвал прошедшие выборы «честными и справедливыми». По предварительным данным, в Жогорку Кенеш через 5% порог проходят 6 партий: «Ата-Журт Кыргызстан» «Ишеним» «Ынтымак» «Альянс» «Бутун Кыргызстан» «Ыйман Нуру»

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!