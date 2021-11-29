Общественный фонд «Общее дело» выступил с предварительным заявлениям об итогах повторных парламентских выборов в Кыргызстане. Организация уже не первый раз мониторит избирательный процесс в день выборов. В этот раз она охватила 300 избирательных участков по всей стране.

Организация «выражает озабоченность» обвинениями в адрес властей в фальсификации выборов, и призывает «провести тщательное расследование по всем возникшим инцидентам». Она говорит о необходимости «предоставить доказательства и подать официальные жалобы на нарушения».

«Фонд ожидает, что все нарушения будут расследованы как можно скорее в целях защиты целостности избирательного процесса и воли народа», — говорится в заявлении.

Чем отличаются выборы ноября-2021?

Наблюдатели следили за политической ситуацией не только в день голосования и в день выездного голосования вне помещений, но и во время всей предвыборной кампании. Среди особенностей этих повторных выборов:

низкая явка избирателей;

сбои АСУ;

неточности в «визуализации предварительных итогов голосования»;

«процедурные нарушения» и «другими серьезные проблемы»;

менее активная агитация;

нарушения правил предвыборной агитации, включая «высказывания политическими лицами высшего ранга»;

случаи подкупа избирателей с применением более сложных схем, с отдельными случаями «применения локального административного ресурса».

Какие были нарушения?

В целом выборы прошли «в соответствии с законом и процедурами», но с «сообщениями о различных нарушениях, часть которых повторяются от выборов к выборам». Например, на 30% участков, где были наблюдатели, зафиксировали сбои АСУ, на 7,3% участков — сбои оборудования по идентификации, на 6% участков — сочетание ряда нарушений и «серьезные проблемы».

В целом наблюдатели фонда сообщили о 60 инцидентах в день выборов.

«Фонд продолжит свою работу в ближайшие дни, чтобы проверить собранные протоколы. К сожалению, по разным причинам копии протоколов до 6% избирательных участков не были предоставлены наблюдателям Фонда физически, поэтому их пришлось фотографировать», — говорится в сообщении.

На момент написания предварительного заявления и публикации этого материала фонд продолжает собирать данные по ручному подсчету голосов.

Как фиксировались нарушения?

От организации работали 600 краткосрочных и 72 долгосрочных наблюдателя. Также в процессе были заняты 46 координаторов краткосрочных наблюдателей и мобильных команд, 20 операторов колл-центра и 8 региональных юристов.

Все они мониторили процедуры открытия участков, голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования по всему Кыргызстану. Фонд пользовался «методологией статистического наблюдения, основанного на случайной выборке (Statistically Based Observation)».

А что думают про ЦИК и сбой в системе?

В «Общем деле» не дали оценки случившегося скандала, связанного с работой ЦИК и сбоем системы, отображающей ход подсчета голосов. Там заявили, что «не имеют представления о системе, которую ЦИК использует для агрегирования результатов голосования» и потому «не могут наблюдать за этим процессом или оценивать его».

«Фонд призывает провести проверку ручного подсчета голосов для каждого избирательного участка в соответствии с законом и сделать ее доступной для всех участников выборов и широкой общественности», — заключают правозащитники.

Повторные выборы в Жогорку Кенеш

Повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша были назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В них участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Явка на выборах едва перевалила за 30%, а наблюдатели от «Клоопа» к 22 часам наблюдатели «Клооп» зафиксировали на участках по всей стране 436 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще четверть — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано 33 случаев незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей.

Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.

Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. К полуночи 29 ноября шесть партий заявили о том, что они не согласны с опубликованными предварительными итогами голосования АСУ и требуют ручного пересчета голосов. По их словам, у них пропали голоса. К утру пять партий потребовали перевыборов и отставки кабмина.

ЦИК на следующий день извинилась за сбой в системе, назвав это «механической ошибкой». Партии дали властям два дня для отставки ЦИК и проведения перевыборов.

При этом, по закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.

О том, что говорят власти и ЦИК о ситуации, можно прочитать тут: