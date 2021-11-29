По предварительным данным ЦИК, на участке №8 Төлөйкөнского избирательного округа лидирует депутат шестого созыва Нурбек Алимбеков, набрав 18 882 голосов.

От этого округа баллотировались четыре кандидата. На втором месте по количеству набранных голосов находится Шайлообек Атазов, депутат-спортсмен и сторонник Райымбека Матраимова — он набрал 16 971 голос, на третьем — Айбек Орозбаев, на четвертом — Виталий Жуков.

На этом участке по одномандатному округу подсчитано 100% результатов АСУ.

Алимбеков был в шестом созыве депутатом фракции «Кыргызстан». А в пятый созыв попал от «Республики». До этого был депутатом БГК, а до политики два года руководил «Папан Курулуш».