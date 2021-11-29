По предварительным результатам, кандидат по Баткенскому избирательному округу Нурлан Ражабалиев получил наибольшее количество голосов избирателей. Его поддержали 6 556 человек, за его оппонента Чынтемира Аширалиева проголосовали 6 310 человек, за Бегали Толөмүшова 5 081 человек. В общем по Баткенскому избирательному округу баллотировались 10 кандидатов.

Нурлан Ражабалиев играл в сборной Кыргызстана по футболу. В 2009 году он получил должность в таможенной службе, в 2017 году занял пост заместителя председателя ведомства. Тогда он был назначен на место Райымбек Матраимова.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева по обвинению в коррупции. Всех троих признали виновными и оштрафовали на 260 тысяч сомов каждого.

Такое решение было принято, по причине того, что экс-таможенники признали вину, согласились возместить причиненный ущерб и пошли сделку со следствием.