Кыргызский футбольный союз сообщил, что футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов получил кубок Казахстана.
Алыкулов кроме сборной играет в казахском клубе «Кайрат». Недавно «Кайрат» играл в решающем матче с «Шахтером».
«Основное и дополнительное время матча было завершено ничьей – 3:3, а по итогам серии послематчевых 9-8 «Кайрат» стал десятикратным обладателем Кубка Казахстана», — сообщает футбольный союз.
Алыкулов вышел на замену и забил гол.
«Алыкулов вышел на замену на 81 минуте матча и реализовал один из 11-метровых ударов», — сообщает союз. В начале ноября его уже упоминали, как одного из лучших игроков чемпионата Казахстана.
Алыкулов в сезоне 2019-2020 был лучшим игроком одного из клубов высшей лиги Беларуси — «Немана». До этого играл за турецкий «Антальяспор».
В Кыргызстане играл за клубы «Дордой», «Кара-Балта» и «Алга». За сборную стал играть в 2019 году в матче против сборной Палестины.