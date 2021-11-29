Фото: KFU

Кыргызский футбольный союз сообщил, что футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов получил кубок Казахстана.

Алыкулов кроме сборной играет в казахском клубе «Кайрат». Недавно «Кайрат» играл в решающем матче с «Шахтером».

«Основное и дополнительное время матча было завершено ничьей – 3:3, а по итогам серии послематчевых 9-8 «Кайрат» стал десятикратным обладателем Кубка Казахстана», — сообщает футбольный союз.

Алыкулов вышел на замену на 81 минуте матча и реализовал один из 11-метровых ударов. Напомним, что в этом сезоне алматинский клуб занял 3 место в чемпионате Казахстана. pic.twitter.com/ln8VBS9FbP — Kyrgyz Football Union (@kfu_kg) November 29, 2021

Алыкулов вышел на замену и забил гол.

«Алыкулов вышел на замену на 81 минуте матча и реализовал один из 11-метровых ударов», — сообщает союз. В начале ноября его уже упоминали, как одного из лучших игроков чемпионата Казахстана.

Алыкулов в сезоне 2019-2020 был лучшим игроком одного из клубов высшей лиги Беларуси — «Немана». До этого играл за турецкий «Антальяспор».

В Кыргызстане играл за клубы «Дордой», «Кара-Балта» и «Алга». За сборную стал играть в 2019 году в матче против сборной Палестины.