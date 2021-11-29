В Бишкеке 29 ноября у здания Центральной избирательной комиссии прошел митинг нескольких партий, которые были не согласны с предварительными итогами парламентских выборов.

Кандидаты от партии «Ата Мекен» Наталья Никитенко и Али Токтакунов заявили, что результаты были сфальсифицированы, требуя отменить прошедшие 28 ноября выборы в Жогорку Кенеш.

Собравшиеся были недовольны, что ЦИК не публикует протоколы итогов голосования, а также тем, что ночью с избирательных участков выгоняли наблюдателей.

Позже к собравшимся вышла глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, которая принесла извинения из-за ошибки в результатах выборов. При этом она добавила, что система Центризбиркома работает исправно.

Однако собравшихся не устроил ответ Шайлдабековой, и они освистали ее со словами «кетсин» («уходи»). Глава ЦИК также пригласила всех представителей партий, чтобы дать полную информацию о «механической ошибке». Но время встречи назначено не было.

В ответ партии выставили ультиматум и дали властям два дня, чтобы назначить новые выборы. Вместе с этим они потребовали отставки всех членов ЦИК и привлечения их к ответственности.

Повторные парламентские выборы

Повторные парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Явка на выборах едва перевалила за 30%, а наблюдатели от «Клоопа» к 22:00 зафиксировали на участках по всей стране 436 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще четверть — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано 33 случая незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей.

Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.