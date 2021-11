Певец и кандидат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Бек Борбиев (Берадор Борбуев) на своей странице в фейсбуке заявил, что прошедшие парламентские выборы прошли «грязно» По его словам, он надеялся на то, что выборы пройдут чисто, но «два парня, стоящие во главе страны, сошли с пути». Очевидно, Борбиев имеет в виду президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые имеют наибольшее влияние в стране. «Там, где им нужно было, сработал админресурс. Мы никогда не исправимся. Я был в позиции, но сейчас получилось так, что я в оппозиции к властям. Молчал. В общем, считается, вы победили. Народ видит ваши неправильные шаги. Два друга, будьте здоровы», — написал он. Скриншот поста Бека Борбиева. Согласно предварительным итогам ЦИК, после обработки данных с 987 АСУ от «Ата-Журт Кыргызстан» в парламент проходят 15 кандидатов. Бека Борбиева среди них нет — он 17-й списке кандидатов. По мнению Борбиева, его победили с помощью админресурса. «Меня поддержали и проголосовали за меня более 2 тысяч человек […] В своём округе я проиграл властям. Кандидат из другого округа, которого никто не знал [здесь] использовал админресурс и взял 7500 голосов. Власть, вы молодцы, победили меня путем обмана. Я принимаю, что проиграл, но вы тоже выходите за грань», — написал он. Скриншот поста Бека Борбиева. Предварительные итоги выборов По предварительным итогам ЦИК, в парламент проходят партии: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». По закону, окончательные результаты выборов подводятся по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!