Бывший премьер-министр Феликс Кулов на своей странице в фейсбуке раскритиковал слова главы Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайладабековой, которая дала разъяснение после сбоя на сайте ЦИК. По словам Кулова, в разъяснении Шайлдабековой о сбое на сайте «полное отсутствие логики». Он напомнил, что в своей речи глава ЦИК сказала, что у избирательной комиссии было две программы по системе избрания депутатов: одна система автоматического подсчета голосов в урне и вторая — свод данных с отображением. Добавив, что Шайлдабекова прочитала то, что ей «написали технари». «Теперь, после скандала, выясняется, что загрузили не ту программу. Возникают разумные вопросы: какую программу и куда “не туда” загрузили? Которая считает только количество голосов по каждой отдельной урне, или та, которая выдаёт сводные данные от всех урн? И какая из них загружена на центральный сервер?», — написал политик. Кулов считает, что в своем разъяснении глава Центризбиркома дает два противоречащих друг другу ответа. «С одной стороны, по ее словам, на сайт загрузили “не ту программу”, а с другой “сама система надежная, работает без сбоев”», — сказал он. Кулов задался вопросом — мог ли произойти сбой «по чьему-то злому умыслу», а не по вине «машины». «А иначе как можно объяснить, что после восстановления работы сервера появились совершенно новые сводные данные, в результате чего из списка партий, проходящих в Жогорку Кенеш, сразу же вылетели четыре партии, а по другим произошло существенное занижение полученных за них голосов избирателей», — написал Кулов. Политик также отметил, что после сбоя у многих появились сомнения в том, что после появления новых данных не обошлось без внешнего воздействия. Из-за таких сомнений, по мнению Кулова, нужно провести расследование с ручным пересчетом голосов, который будут контролировать политические партии и независимые представители. «Ради этого можно пойти и на отмену итогов выборов. Недопустимо, чтобы “сбой в какой-то системе” нарушил мир и стабильность в стране», — считает Кулов. Повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша были назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет. Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся. Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов в парламент. К ночи на 29 ноября ряд партий заявил, что они не согласны с предварительными итогами голосования АСУ и требуют ручного пересчета голосов. По их словам, у них пропали голоса. К утру пять партий потребовали перевыборов и отставки кабмина.

