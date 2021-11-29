Зампред кабмина Эдиль Байсалов в своем твиттере заявил, что в 11:00 глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова проведет пресс-конференцию по ситуации с предварительными итогами повторных выборов.

Журналисты «Клоопа» отправились на пресс-конференцию, о которой говорил Байсалов. Однако главы ЦИК там не оказалось, выступали только международные наблюдатели за кыргызскими выборами.

Пресс-конференцию Нуржан Шайлдабековой по неизвестным причинам перенесли на время «после обеда». Накануне вечером так же по неизвестной причине отказался от участия в прямом эфире по предварительным итогам выборов глава кабмина Акылбек Жапаров.

Повторные выборы в Жогорку Кенеш

Повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша были назначены на 28 ноября 2021 года. Новый созыв парламента будет состоять из 90 депутатов. Депутаты будут избираться сроком на пять лет.

Парламентские выборы проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избираются по спискам партий, а 36 нардепов избираются как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В них участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам.

Явка на выборах едва перевалила за 30%, а наблюдатели от «Клоопа» к 22 часам наблюдатели «Клооп» зафиксировали на участках по всей стране 436 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще четверть — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано 33 случаев незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей.

Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся.

Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. К полуночи 29 ноября шесть партий заявили о том, что они не согласны с опубликованными предварительными итогами голосования АСУ и требуют ручного пересчёта голосов. По их словам, у них пропали голоса. К утру пять партий потребовали перевыборов и отставки кабмина.

По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.

О том, что говорят власти и ЦИК о ситуации, можно прочитать тут: