Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 29 ноября подписал указ, которым назначил нового мэра города Нарын.

По указу Жапарова новым мэром назначили Жаныша Курбанова. В открытых источниках о Курбанове нет подробной информации.

Прошлым мэром Нарына был Самарбек Болотбеков, который добровольно ушел со своей должности «из морально-этических соображений». Отставка Болотбекова произошла после его задержания сотрудниками ГКНБ в сентябре 2021 года.

Тогда в Госкомитете сообщили, что Болотбеков связан с делом экс-депутата парламента Руслана Чойбекова о присвоении обманным путем крупной суммы денег на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 году.

По данным спецслужбы, Чойбеков присвоил $300 тысяч заявителя, которые тот отдал за депутатский мандат.

«Тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере», — подчеркнули в ГКНБ. При этом имя заявителя не раскрывается.

Позже 20 сентября Первомайский районный суд Бишкека отпустил уже бывшего мэра под подписку о невыезде.

Болотбеков был избран мэром Нарына 11 июня 2021 года. До этого он занимал должность акима Свердловского района Бишкека. На этом посту он пробыл с 2016 по 2019 год. До назначения акимом он занимал должность директора Департамента индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека.