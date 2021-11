Президент Садыр Жапаров 29 ноября встретился с главами миссий международных наблюдателей, которые вели мониторинг за ходом проведения парламентских выборов в стране. Встреча Садыра Жапарова с главами миссий международных наблюдателей. Фото: пресс-служба администрации президента Он заявил, что в октябре 2020 года кыргызстанцы «решительно выступили в защиту своих законных прав и потребовали вернуть Кыргызстан на демократический путь развития». Тогда из-за массовых нарушений на парламентских выборах в стране сменилась власть, а сами результаты голосования были отменены. Президент заявил, что прошедшие выборы 28 ноября 2021 года «стали одними из самых конкурентных и равных с точки зрения условий участия». «За прошедший год мы постарались выполнить свои обязательства перед нашим мудрым народом. Осуществлены мероприятия, призванные вернуть все политические процессы в конституционно-правовое поле, способствовать поступательному социально-экономическому развитию, укреплению общенационального единства и доверия общества к новой власти […] Мы сделаем все, чтобы у наших граждан и мирового сообщества не было ни капли сомнения в легитимности итогов выборов. Власти готовы работать со всеми политическими партиями в Жогорку Кенеше, которых поддержали наши избиратели», — подчеркнул Жапаров По данным пресс-службы администрации президента, в ответ международные наблюдатели поздравили Жапарова и кыргызстанцев с успешным проведением парламентских выборов. «Они отметили высокую организационную работу по их проведению, обеспечению прозрачности и открытости избирательного процесса», — говорится в сообщении. Нарушения были О том, что эти выборы были конкурентоспособными с Жапаровым согласились и в совместной миссии БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и Парламентской ассамблее Совета Европы. Фото: «Клооп» Они в своем предварительном отчете пришли к выводу, что в целом выборы прошли прозрачно с незначительными нарушениям, которые не повлияли на итоги голосования. Однако, они отметили, что переход к смешанной избирательной системе оказал негативное влияние на обеспечение участия в выборах женщин, представителей национальных меньшинств и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В общественном фонде «Общее дело» также считают, что в целом выборы прошли «в соответствии с законом и процедурами», но с «сообщениями о различных нарушениях, часть которых повторяются от выборов к выборам». Однако наблюдатели обеспокоены обвинениями в адрес властей в фальсификации выборов. Они надеются, что власти расследуют такие случаи. Повторные парламентские выборы Повторные парламентские выборы в Кыргызстане проходили по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 нардепов как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов. В выборах участвовала 21 партия, и почти 300 кандидатов по округам. Явка на выборах едва перевалила за 30%, а наблюдатели от «Клоопа» к 22:00 зафиксировали на участках по всей стране 436 нарушений. Почти половина из них — нарушение тайны голосования, еще четверть — сбои в работе АСУ. По всей стране зафиксировано 33 случая незаконной агитации и, возможно, подкупа избирателей. Во время публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся. Из-за этого сторонники нескольких партий вышли на митинг к зданию Центризбирока. Там они потребовали от властей в течение двух дней назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку. ЦИК же в ответ извинилась за «механическую ошибку» и пообещала пригласить представителей политических партий, чтобы дать полную информацию о ней. Читать по теме: Оппозиционные партии дали властям два дня, чтобы назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку Секретарь Совбеза пообещал уйти в отставку, если данные с АСУ не сойдутся с итогами ручного голосования

