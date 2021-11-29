Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. К полуночи 29 ноября шесть партий заявили о том, что они не согласны с опубликованными предварительными итогами голосования автоматических урн и требуют ручного пересчёта голосов. По закону, окончательные результаты выборов подводятся именно по ручному подсчету голосов, который еще не завершился.

«Ата Мекен»

Первой партией, которая заявила о сомнениях в предварительных итогах голосования — «Ата Мекен». Глава оппозиционной «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что выборы сфальсифицированы — у них украли около 30 тысяч голосов.

«По нашим опросам мы набирали 8-10%. Провластные партии не добирали и 4%. Когда первые данные опубликовали на сайте ЦИК у нас было не менее 71 тысячи голосов. После того как сайт выключился, наши голоса уменьшились до 41 тысячи. Это означает, что голоса наших кандидатов Али Токтакунова, Тилека Токтогазиева, Натальи Никитенко и Клары Сооронкуловой ушли другим», — сказал он.

По словам Текебаева, ему было известно, что «Ата Мекен» не пройдёт за день до голосования. По его словам, об этом ему сообщил один журналист.

«Ему [журналисту] Эдиль Байсалов передал именно такие цифры, которые мы сейчас видим […] Если надо, я могу через детектор лжи пройти», — сказал Текебаев.

По предварительным итогам ЦИКа, «Ата Мекен» набрала 3,4% голосов при обработке данных с более 92% АСУ. Если результаты останутся такими же, то партия не пройдет в парламент, так как не преодолела 5% барьер.

«Бутун Кыргызстан»

Нашёл несостыковки в цифрах и лидер «Бутун Кыргызстана» Адахан Мадумаров. Он заявил, что четыре провластные партии набирают около миллиона голосов, а всего в выборах приняли участие 1,2 млн избирателей.

«Цифры вообще не сходятся, видимо, убрали, поэтому и будут подгонять. Это страшно […] А судьи кто? Сколько получим голосов, мы не знаем, и даже ЦИК не знает, всю ночь будут голову ломать. Цифры не сходятся», — отметил он.

Представители партии заявляют, что у них пропали более 40 тысяч голосов.

«Улуттар Биримдиги»

Представитель партии «Улуттар Биримдиги» Нурлан Адаев заявил, что члены партии регулярно отслеживали сайт ЦИК и увидели, что после сбоя из 47 тысяч голосов партии пропали более 17 тысяч.

«Хорошо, сайт ЦИК заглючил, или неправильно посчитали проценты. Но куда исчезли 17 687 голосов? Это огромная цифра, это число жителей маленьких городов, как Сулюкта или Майлуу-Суу», — возмущается Адаев.

«Азаттык»

Кандидатка от «Азаттыка» Гульбара Барыктабасова заявила, что их партия не признаёт предварительные итоги выборов.

«Наша партия шла с хорошими показателями — 65 тысяч голосов, потом происходит сбой, потом партия падает с 7% до 4%», — отметила она.

«Социал-Демократы»

Недоволен итогами и лидер «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков. Он также заявил, что сомневается предварительных итогах выборов.

«Эл Умуту»

Лидер партии «Эл Умуту» Аскар Алмаз уулу также сообщил, что у политобъединения пропали голоса. Он заявил, что партия не согласна с предварительными итогами выборов в парламент.

По его словам, сначала у партии было 30 тысяч голосов, но после сбоя на сайте ЦИК их стало всего 2,5 тысячи.

«Такого не может быть, ведь в нескольких округах мы больше 500 голосов набрали. Почему ЦИК удалил первые итоги, поставил вторые? Это махинация. Мы не согласны с итогами выборов […] Поэтому до утра будем ждать пересчета голосов. Если итоги не изменятся, мы их не признаем», — заявил кандидат.

Большинство из тех партий, которые недовольны предварительными итогами требуют ручного пересчета результатов голосов. В целом, по закону приоритетным и считается ручной подсчет голосов — данные АСУ всегда предварительные.

По предварительным итогам ЦИКа, после обработки данных с более 96% АСУ в парламент проходят партии: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан» и «Ыйман Нуру».

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