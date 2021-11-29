Президент Садыр Жапаров сделал заявление в фейсбуке на фоне заявлений нескольких партий о фальсификации результатов выборов.

«Хочу обратиться к партиям, поднимающим шум, говоря, что сервер ЦИК дал “сбой” и украдены голоса: никто не помешает вам подсчитать бюллетени вручную. Пересчитайте вручную. До тех пор пока все они не будут полностью пересчитаны и партии, высказывающие недовольства не будут удовлетворены, избирательные бюллетени нельзя перемещать. Если выяснится фальсификация со стороны ЦИК, то всех членов ЦИК привлекут к ответственности. Они ответят головой», — заявил Жапаров.

Он еще раз подчеркнул, что «власти не вмешивались в избирательный процесс, никто не вмешивался и в работу самой ЦИК».

«Если произошло вмешательство, то члены ЦИК должны четко указать, кто это сделал. Не бойтесь людей, побойтесь Бога», — сказал он.

Когда на сайте ЦИК появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой.

До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%.

ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и тут с системой что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова объяснила некорректность данных на сайте ЦИК тем, что «в одной таблице была заложена некорректно маленькая формула». Одна добавила, что в основной системе сбоев никаких нет и все работает надежно.

Всего сейчас пять партий сомневаются в результатах выборов из-за некорректного отображения данных на сайте. Например, партия «Улуттар Биримдиги» заявила о потере 17 тысяч голосов. Глава «Ата Мекена» Омурбек Текебаев заявил, что выборы сфальсифицированы — у них украли около 30 тысяч голосов.

Партия «Бутун Кыргызстан» заявила, что у них утеряны 40 тысяч голосов. Все они требуют ручного пересчета результатов голосов. В целом, по закону приоритетным и считается ручной подсчет голосов — данные АСУ всегда предварительные.