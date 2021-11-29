Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова выступила перед собравшимися у здания Центризбиркома. Люди собрались у ЦИК из-за сбоя на сайте комиссии в день парламентских выборов 28 ноября.

Шайлдабекова извинилась перед людьми за ошибку в таблице, а люди кричали ей «Кетсин!» — то есть, «Уходи!» или «Долой!»

Глава ЦИК Шайлдабекова извинилась за «ошибку в таблице»https://t.co/6XoRDTwd48 pic.twitter.com/8EUnV8NXY2 — АКИpress – Новости Кыргызстана (@akipress) November 29, 2021

Что за ошибка в таблице?

28 ноября, в день выборов в парламент, когда на сайте ЦИК появились данные более 80% автоматических урн, в системе произошел сбой.

До этого было понятно, что с данными на сайте ЦИК что-то не так. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей – более 130%.

ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и тут с системой что-то не так. Например, сумма проголосовавших по одномандатным округам отличается на 2000 человек от цифры проголосовавших, которая предоставлена ЦИКом.

Нуржан Шайлдабекова заявила, что причиной всего этого была некорректная маленькая формула, заложенная в таблице.

«С правой стороны идет информация о подсчетах АСУ, с левой стороны — просто таблица для более удобной визуализации итогов голосования. И в этой таблице у нас некорректно маленькая формула была заложена. Поэтому она взяла данные с основной таблицы и некорректно отобразила их — прибавила 2 позиции, которые не должны были прибавляться. Это было сразу замечено. Неверная только программа отображения», — сказала она.

Теперь Шайлдабекова обещает, что итоги выборов будут подведены по каждому участку и округу и по стране по итогам ручного подсчета.

Значит, во всем виновата ошибка в таблице?

Это не точно. Представители власти не договорились между собой и озвучили несколько версий причин сбоя сайта ЦИК.

Представитель кабмина Эдиль Байсалов заявил, что это «саботаж сил, стремящихся подорвать кыргызскую государственность».

«Сбой — это огромная провокация для того, чтобы мы с вами все здесь переругались. Это не шутка. Я считаю, что это атака на всех нас, это диверсия, саботаж и попытка подрыва нашей государственности. Они хотят разгромить кыргызов», — заявил Байсалов.

Что-то о саботаже и даже атаке хакеров сказали и в Совбезе.

По словам Марата Иманкулова, секретаря Совбеза, сервер атаковали хакеры из 20 стран. Зампред Совбеза Таалатбек Масадыков тоже говорил о хакерских атаках, но отметил, что «физически в сервер никто не входил». Масадыков сомневался в безопасности сервера и чтобы защитить его, он поставил дополнительный наряд милиции у входа в здание.

Он, также как и Шайлдабекова, сказал, что голоса теперь посчитают вручную.

Проигравшие на выборах партии и политики выразили недоверие ЦИК. По их словам, при ошибке в формуле на сайте они могли бы понять изменение процентов, но количество голосов тоже изменилось. В итогах ручного подсчета они тоже сомневаются, потому что после сбоя ЦИК не могут доверять комиссии.

А наблюдатели «Клоопа» накануне столкнулись с тем, что им не выдавали копии протоколов ручного подсчета голосов за депутатов. Голоса на выборах считают дважды: сначала через автоматические урны, затем вручную. По закону, результатами выборов считаются именно данные ручного подсчета. Но в день выборов члены участковых комиссий отказывались предоставить наблюдателям заверенную копию протокола ручного подсчета.