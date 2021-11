Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов заявил, что готов уйти в отставку, если данные с автоматических урн (АСУ) для голосования не сойдутся с итогами ручного подсчета голосов. Об этом он сказал в эфире КТРК 29 ноября. Иманкулов не понимает партии, которые недовольны предварительными итогами выборов. Эти политобьединения заявляют, что у них пропали голоса после сбоя на сайте ЦИК. Иманкулов подчеркнул, что сбой не оказал «ни малейшего влияния» на результаты выборов, а официальные окончательные итоги подведут после окончания ручного подсчёта голосов. Секретарь Совбеза сообщил, что насчёт сбоя интересовался и президент Садыр Жапаров. По его словам, президент 29 ноября собрал всех, чтобы узнать, что случилось. «Глава государства дал поручение взять IT-специалистов или независимых экспертов из числа политорганизаций и провести вместе с ЦИК разбирательство. Он также дал поручение ГКНБ провести проверку и узнать не сделал ли кто-то этот [сбой] специально. Мы всё это расследуем и представим результаты общественности. Я гарантирую, там ничего не выйдет. Результаты выносятся только на основе протоколов ручного подсчета. Их итоги полностью совпадают с теми, которые сейчас предварительно дает Центризбирком. Если так не будет, я завтра первым приду, попрошу прощения, скажу, что меня обманули, и подам в отставку», — сказал он. Иманкулов рассказал, что, по словам специалистов ЦИК, сбой произошёл тогда, когда они пытались сделать удобным для населения отображение пришедших данных с АСУ. «Проигравшие партии же заявляют, что у них голосова увеличивались в два раза, а потом упали в два раза. На самом деле так и было. Специалисты ЦИК этого не отрицали, и говорят, что так и было. Когда сложили две цифры на двух строках [голоса] увеличились в два раза. После того, как это исправили, то всё вернулось на своё место», — сказал он. Однако ранее Иманкулов объяснил сбой на сервере ЦИК совсем иначе. 28 ноября он заявил, что сервер Центризбиркома подвергся хакерским атакам. По его словам, предположительно, сервер атаковали хакеры из 20 стран. Но, он отметил, что благодаря хорошей защите сервер не пострадал. Читать по теме: Хакерская атака или саботаж. Власти пытаются объяснить сбой на сайте ЦИК, но у них не особо получается Сбой в сервере и реакция партий При публикации результатов голосования с автоматических урн (АСУ) на сайте ЦИК произошёл сбой и там появились какие-то некорректные цифры. После публикации первых данных общая сумма процентов, набранных партиями, достигала более 150%, а партий-победителей — более 130%. ЦИК на некоторое время удалила данные и опубликовала новые, но и те не сходятся. Сбой в системе ЦИК заставил несколько партий усомниться в предварительных итогах выборов парламент. Лидеры партий «Ата Мекен», «Реформа», «Социал-демократы», «Азаттык» и «Улуттар биримдиги» 29 ноября заявили, что не признают итоги выборов. Они считают, что выборы прошли с фальсификациями и махинациями. Так они заявили, что у некоторых партий отобрали от 40 до 70 тысяч голосов. Митинг нескольких партий возле ЦИК. Они не согласны с предварительными итогами парламентских выборов. Фото: «Клооп» Из-за этого лидеры пяти партий требуют немедленной отставки кабинета министров и проведения честных перевыборов. Позже сторонники этих партий вышли на митинг к зданию Центризбирока. Там они потребовали от властей в течение двух дней назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку. Читать по теме: Оппозиционные партии дали властям два дня, чтобы назначить новые выборы и отправить ЦИК в отставку

