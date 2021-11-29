Старший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеидбек Атамбаев лидирует на участке №25 Аламудунского избирательного округа Чуйской области. За него проголосовали 7 975 человек.

На данный момент подсчитано 100% результатов АСУ.

От этого округа баллотировались 10 кандидатов, среди них был и депутат шестого созыва Каныбек Иманалиев. Против всех в этом округе проголосовали 18% от общего количества избирателей.

В 2020 году в ту часть СДПК, которая все еще поддерживала Алмазбека Атамбаева, влились его сыновья Сеид и Кадыр. К маю остаток СДПК раскололся еще сильнее и превратился в просто СД — «Социал Демократов».

Сторонники Атамбаева рассорились между собой, часть из них влилась в СД, которая после участвовала в различных выборах. Сначала ставка была на сыновьях бывшего президента, но гораздо большего внимания добился социал-демократ Темирлан Султанбеков, в том числе благодаря интересным выступлениям на дебатах.



