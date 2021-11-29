По предварительным результатам парламентских выборов, в Сузакском избирательном округе вперед вырвался Тазабек Икрамов. За него проголосовали 11 427 человек.

Подсчитано 99% результатов АСУ. Всего в этом округе баллотировались 8 кандидатов.

Тазабек Икрамов был депутатом шестого созыва. Сначала он был известен конфликтом с 61 школой в Бишкеке — он требовал принять в нее ребенка, а учебное заведение отказывалось, потому что мест не было. Потом он озвучивал такие идеи, как продление пятничного перерыва для намаза.

Некоторое время он боролся с Дастаном Джумабековым за звание депутата-мема — он брызгал себе в лицо дезинфицирующим раствором и озвучивал смешные цитаты, например, не смог произнести слово «гомосексуалист», сказав что-то вроде «гомосексалю».

Кроме того, Икрамов называл депутатов истинными патриотами, которые идут в парламент не из-за денег. А переболев коронавирусом, предложил коррупционерам вложиться в здравоохранение в стране.

С приходом к власти Садыра Жапарова в Икрамове обнаружился «протестный потенциал». Например, говорил, что не подписал законопроект о назначении референдума по Конституции. Правда, подпись в документе была.

Он раскритиковал ставленника президента, министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, который предложил лечить коронавирус ядовитым аконитом.

«Народное лечение и медицину нельзя ставить в один ряд», — говорил Икрамов.

А перед вакцинацией населения от коронавируса говорил, что до граждан вакцину от COVID-19 должны получить депутаты и чиновники.

«Сперва в прямом эфире министр здравоохранения должен сделать себе прививку. До вакцинации граждан, нужно вакцинировать начиная с того же премьер-министра, членов правительства и депутатов парламента […] Поэтому начнём вакцинацию с министра здравоохранения, премьер-министра, с других министров и депутатов, и потом граждан», — сказал он.